Syrer wollte Zivil-Polizist ausrauben

Eindeutig an den Falschen geraten ist ein 22-jähriger Syrer, der einem Passanten, wie er dachte, in die Jackentasche griff und ihn schubste, um einen Raub zu begehen. Das Opfer war nämlich ein Zivilpolizist und plötzlich mit drei Kollegen hinter dem Taschendieb her.

Wien. Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität und Kriminalbeamte des Landeskriminalamtes Wien führten Sonntag am späten Nachtmittag im Bereich des Keplerplatzes schwerpunktmäßige Kontrollen zur Bekämpfung der Suchtmit-telkriminalität durch - natürlich nicht uniformiert, was die "Trefferquote" an einem Hotspot wie diesem deutlich erhöht. Mit dieser Dreistigkeit bzw. Dummheit hatte aber keiner gerechnet: Dass nämlich einer Beamter von hinten von einem mutmaßlichen Tachendieb so heftig gestoßen wurde, dass der Zivilcop beinahe zu Sturz. Außerdem bemerkte er, dass der Tatverdächtige kurz in seine Jackentasche gegriffen hatte. Und flüchtete. Der Kriminalbeamte nahm unverzüglich die Verfolgung auf. Mithilfe weiterer ziviler Beamter erfolgte nach kurzem die Anhaltung und vorläufige Festnahme des 22-jährigen syrischen Staatsangehörigen. Bei dem 22-Jährigen wurde eine geringe Menge Suchtmittel gefunden und sichergestellt. Er zeigte sich in der Einvernahme nicht geständig und wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.