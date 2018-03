Brüssel. Die Fraktion Europa der Nationen und der Freiheit (ENF) – zu der neben Marine Le Pens Front National auch die FPÖ gehört – lässt es sich in Brüssel gut gehen. Das zumindest legt, laut der französischen Zeitung Mediapart, ein EU-Prüfbericht zum Jahr 2016 nahe. Demnach haben die Rechten im EU-Parlament während 41 Sitzungstagen 228 Flaschen Champagner gebechert – plus sechs weitere im Wert von je 81 Euro. Auch Geschäftsessen über 400 Euro pro Person und Weihnachtsgeschenke zu je 100 Euro (die gingen an die Abgeordneten selbst), stehen auf der Liste der verärgerten Prüfer.

Jetzt will das EU-Parlament 427.000 Euro von den Rechten zurückfordern.