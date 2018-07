Geheimdienst: Opposition lädt 32 Zeugen plus Kickl

Den 27. November sollte sich Innenminister Herbert Kickl rot im Kalender anstreichen. Die Opposition wird den FPÖ-Politiker an diesem Tag in den Geheimdienst-U-Ausschuss laden. Wenn Kickl kommt, sind vorher bereits mehr als 30 Zeugen in der Affäre rund um das Bundesamt für Verfassungsschutz BVT vernommen worden. So soll vor allem Kickls Mann fürs Grobe, Peter Goldgruber, Licht in die Affäre bringen.

Die wichtigsten Zeugen