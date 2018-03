Kärntner Landes-Kaiser vor dem Triumph

Nett, aber ein farbloser Technokrat – das Image des Peter Kaiser war wenig berauschend, als er 2013 zur Kärntner Wahl antrat. Fünf Jahre später führt er die rot-schwarz-grüne Regierung an, ist unumstrittener Landeshauptmann und eine der wenigen Lichtgestalten, die von der SPÖ österreichweit übrig geblieben sind.

Dass Peter Kaiser am heutigen Sonntag seinen „Titel“ verteidigen wird, scheint klar. Für die meisten Beobachter ist nur mehr die Frage, wie hoch sein Sieg ausfallen wird. Sogar die absolute Mehrheit scheint in Reichweite zu liegen. Das wäre dann möglich, wenn die SPÖ (derzeit 37,1 %) klar über die 40-Prozent-Marke springen könnte und gleichzeitig die Grünen, das Team Kärnten (das frühere Team Stronach) und die Neos nicht den Einzug in den Landtag schaffen würden.

Nach der letzten OGM-Umfrage scheint dies durchaus möglich. Da käme Kaisers SPÖ auf 44 %, Team Kärnten und Neos müssten mit knapp 5 % um den Einzug zittern und die gespaltenen Kärntner Grünen (bei 2,5 %) wären überhaupt chancenlos. Der Wechsel der ehemaligen, aus Kärnten stammenden grünen Ex-Obfrau Glawischnig verbessert die Lage der Noch-Regierungspartei nicht.

Kaiser kann zwischen Blau und Schwarz wählen

Als Koalitionspartner dürfte Kaiser also die Grünen verlieren. Bleiben Rot-Schwarz oder Rot-Blau. Der Landeshauptmann wird es sich – wie sein Tiroler Kollege Günther Platter – aussuchen können, mit wem er regiert. Sowohl ÖVP, Spitzenkandidat Christian Benger setzt auf den Kurz-Effekt, als auch der FPÖ, Obmann Gernot Darmann geht vom historisch schlechten Ergebnis von unter 17 Prozent aus, werden kräftige ­Gewinne vorausgesagt.

Petzner: „Den Kurz-Effekt sieht man ganz genau“

ÖSTERREICH: Kann ­Peter Kaiser eine Absolute schaffen?

Stefan Petzner: Eine Absolute ist möglich, halte ich aber für wenig wahrscheinlich. Aber ja: Die SPÖ steht laut den Umfragen vor einem Wahlsieg, sie wird wohl einen Vierer vor dem Ergebnis haben.

ÖSTERREICH: Warum läuft es gut für die Roten?

Petzner: Zwei Punkte: Die Leute honorieren die pragmatische, ruhige Art Kaisers – das ist gerade richtig nach den wilden FPÖ-Jahren. Die SPÖ macht zudem einen guten Face-to-Face-Wahlkampf. Da kommt ihr der große ­Parteiapparat zugute.

ÖSTERREICH: Warum kommt die FPÖ, die selbst mal jenseits der Vierziger war, der SPÖ nicht ­näher?

Petzner: Zunächst, weil es Spitzenkandidat Gernot Darmann nicht gelungen ist, sich als glaubhafte Landeshauptmann-Alternative zu Kaiser zu positionieren. Außerdem ist der Bundestrend nicht gut. Die FPÖ wird die 20-%-Marke überspringen – aber das ist leicht nach dem Allzeittief bei der letzten Wahl.

ÖSTERREICH: Wird die ÖVP – anders als die Blauen – vom Bundestrend und vom Kurz-Effekt profitieren?

Petzner: Der ÖVP werden Gewinne vorausgesagt, obwohl Spitzenkandidat Christian Benger hölzern und unglücklich rüberkommt. Ja, hier wird man am deutlichsten von allen Landtagswahlen sehen, wie groß der Kurz-Effekt wirklich ist.

ÖSTERREICH: Und die Grünen?

Petzner: Fliegen raus. Landesrat Rolf Holub ist bei den Kärntnern unten durch. (gü)