Kern erhält Einladung von Team Kurz

SPÖ-Chef Christian Kern wollte sich offenbar für den Team-Kurz-Newsletter anmelden und zog dann doch zurück. Er postet sein Vorhaben und die Bestätigungsmail, die ihn dann doch überlegen ließ. In der automatisierten Mail von Team Kurz heißt es nämlich: „Wir finden es super, dass du uns unterstützt und von jetzt an mit uns in Kontakt bleiben möchtest… bestätige bitte noch kurz mit einem Klick, dass du dabei sein möchtest:...“

Rückzieher

Das war dann offenbar doch zu viel. Kern bestätigt offenbar die Mail-Anfrage nicht und erkennt die Ironie. Er twittert auf die Anfrage: „Nein danke (lachendes Smiley)“.

Nach dem man in das Newsletter-Formular seine Daten in die Pflichtfelder eingegeben hat, bekommt der Interessent eine Bestätigungsmail. Dieser muss man erneut zustimmen.