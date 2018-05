Koalition greift bei Sozialhilfe durch

Sonntag und Montag geht es im Tagungszentrum in Mauerbach (NÖ) vor allem um die EU-Präsidentschaft. Doch bei der Regierungsklausur soll Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) am Montag bereits eine Punk­tation zur neuen Mindest­sicherung vorlegen. Erklärtes Ziel der Regierung ist es ja, dass die Sozialhilfe für Flüchtlinge gesenkt werden soll. FPÖ-Chef Strache nannte auf oe24.TV bereits eine Summe von 350 Euro im Monat (plus einen Integrationsbonus von rund 150 Euro), während Österreicher 840 Eu­ro erhalten.



Die FPÖ fordert außerdem einen Deckel (Höchstlimit) von 1.500 Euro – ein solcher ist aber bereits vom VfGH aufgehoben worden.



Kurz und Co haben versprochen, eine verfassungsgemäße Regelung vorzuschlagen. Und sie soll auch für die Hauptstadt Wien bindend sein.

