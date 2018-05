Shitstorm. Der Ex-"Presse"-Chefredakteur Thomas Chorherr schockte jüngst mit einem Kommentar in der Zeitung über die israelische Song-Contest-Siegerin Netta. Sie holte sich in Portugal die Trophäe des beliebten Song Contests. Doch nicht ihre Performance war Anlass für Chorherrs Kommentar, sondern ihre Erscheinung. Sie sei "dick und hässlich", schreibt der Star-Journalist und setzt noch eins drauf: "Sie war abgrundtief schiach."

In der Folge schreibt Chorherr über Veränderung und wie wichtig Anderssein heutzutage der Grund für einen Sieg wie beim ESC sei. Doch was hängenbleibt, sind seine Ausführungen über das Aussehen der Gewinnerin. Dafür erntet Chorherr einen Shitstorm auf Twitter. In vielen Postings wird sein Kommentar kritisiert:

Der langjährige PRESSE-Chefredakteur über die isrealische Songcontest-Siegerin Netta:

„Sie war hässlich. Sie war dick. Sie war jenseits aller Ideen zuwider. Sie war abgrundtief schiach.“

Papier ist echt unfassbar geduldig. pic.twitter.com/PyF6pxTrvy — Armin Wolf (@ArminWolf) 22. Mai 2018

Nicole Schöndorfer schreibt: "Es ist mir übrigens komplett wurscht, welche Figur Thomas Chorherr selbst hat, es geht mir ausschließlich darum, dass er menschenverachtenden Müll fabriziert."

Es ist mir übrigens komplett wurscht, welche Figur Thomas Chorherr selbst hat, es geht mir ausschließlich darum, dass er menschenverachtenden Müll fabriziert. — Nicole Schöndorfer (@nicole_schoen) 22. Mai 2018