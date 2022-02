ES IST FIX: Freiheits-Tag am 5. März!

Oe24 liegt der Plan der Regierung (und das Datum) für diesen Freiheits-Tag bereits vor.

Die türkis-grüne Koalition wird morgen ab 10 Uhr bei einem Gipfel gemeinsam mit den Landeshauptleuten weitere Lockerungen beschließen. Kanzler Karl Nehammer und Wolfgang Mückstein werden sich dabei darauf berufen, dass die Infektionszahlen zwar nach wie vor hoch seien – im Wochenschnitt liegen sie bei rund 30.000 Fällen am Tag – aber die Situation auf den Intensivstationen „relativ entspannt“ sei.



Um 13 Uhr werden die Ergebnisse dann bei einer gemeinsamen Pressekonferenz (live auf oe24.TV) präsentiert. Dort wollen Regierung und Landeshauptleute dann einen „Freiheits-Tag“ – in Anlehnung an den britischen Freedom Day verkünden. oe24 liegt der Plan der Regierung (und das Datum) für diesen Freiheits-Tag bereits vor.



