FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache war am Dientagabend zu Gast bei "Fellner! LIVE" auf oe24.TV. Der Vizekanzler kam in einer neuen Rolle zum Interview mit Wolfgang Fellner: Denn seit Samstag werkt Strache als Bundeskanzler der Republik, weil Sebastian Kurz auf Staatsbesuch in China ist. Der Job ist allerdings eine reine Formalsache.



"Wie sieht Ihre Woche als Kanzler aus?" und "Welche Bilanz ziehen Sie über die bisherige Regierungsarbeit?" - diese Fragen und mehr beantwortete der FPÖ-Vizekanzler. Im oe24.TV-Interview nahm er außerdem zu den brennenden aktuellen Themen wie dem Kopftuchverbot für Musliminnen, einer Volksabstimmung über das Rauchverbot und die Zerschlagung der AUVA Stellung.



