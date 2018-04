LIVE: Jetzt wählt Salzburg

FPS-Spitzenkandidat optimistisch

FPS-Spitzenkandidat Karl Schnell hat sich nach seiner Stimmabgabe am Sonntagvormittag in der Volksschule Wiesern in Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) im APA-Gespräch mehr als optimistisch gezeigt, den Einzug in den Landtag zu schaffen. "Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir reinkommen werden."