Nach dem Vorstoß von US-Präsident Donald Trump für eine Rückkehr Russlands in den Kreis der G-7-Staaten haben sich die europäischen Staaten nach französischen Angaben geschlossen dagegen ausgesprochen. Die G-7-Mitglieder Frankreich, Großbritannien, Deutschland und Italien wollten Russland nicht wieder in die Staatengruppe aufnehmen, hieß es am Freitag am Tagungsort im kanadischen La Malbaie aus der Delegation des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.



Russland war von den übrigen Mitgliedern vor vier Jahren wegen des Ukraine-Konfliktes aus der Gruppe der G-8 ausgeschlossen worden.