Der Handelskrieg um Strafzölle, der von Trump ausgerufen wurde, eskaliert weiter: Nun fordert Chinas EU-Botschafter Zhang Ming ein "gemeinsames Handeln" ein. Die EU und China seien dafür verantwortlich, dass die "multilaterale Handelsordnung respektiert" werde, so Ming am Freitag in Brüssel.

Damit reagiert er auf die jüngsten Strafzoll-Drohungen der USA. "Wir wollen keinen Handelskrieg, aber wir haben keine Angst ihn auszufechten", hieß es vonseiten Chinas. Die EU und China sollten eine "klare Einhaltung gegen Protektionismus einnehmen", so Ming.

Neue Trump-Drohung

Die USA und China drehen in ihrem Handelsstreit immer schneller an der Eskalationsschraube und könnten damit die Weltwirtschaft ausbremsen. US-Präsident Donald Trump drohte neue Zölle auf weitere Warenimporte aus China mit einem Handelsvolumen von 100 Mrd. Dollar (rund 82 Mrd. Euro) pro Jahr an. Er begründete das mit Chinas "unfairer Vergeltung" auf vorherige US-Zolldrohungen.

China reagiert

Die Regierung in Peking reagierte am Freitag mit der Ankündigung umfassender Gegenmaßnahmen, sollte es zu den US-Zöllen kommen - koste es, was es wolle. Sie warf den USA Arroganz und grobe Verstöße gegen internationales Handelsrecht vor. Die neue Runde im Handelsstreit zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten der Welt sorgte an den Finanzmärkten für weitere Nervosität.