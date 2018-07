Lübeck: Mehrere Verletzte bei Gewalttat in Bus

Im deutschen Lübeck soll sich am Freitagnachmittag eine Gewalttat in einem Bus ereignet haben. Mindestens 14 Personen wurden laut ersten Informationen bei einer Messer-Attacke verletzt, zwei von ihnen schwer. Todesopfer gab es laut Polizei keine.

© APA/dpa/Markus Scholz



Die Polizei bestätigte den Einsatz am Nachmittag via Twitter.

Täter überwältigt

Laut der Polizei habe der mutmaßliche Täter überwältigt werden können. Er befinde sich in Polizeigewahrsam.

© APA/dpa/Markus Scholz

Qualmender Rucksack

Der Täter soll laut "Lübecker Nachrichten" einen qualmenden Rucksack hinterlassen haben, der aber schnell gelöscht werden konnte.



Die Zeitung zitierte Augenzeugen, nach deren Angaben der Bus voll besetzt in Richtung Travemünde unterwegs war. Plötzlich habe ein Passagier einen Rucksack fallen lassen und im Anschluss Menschen in dem Bus attackiert. Der Fahrer habe den Bus sofort gestoppt und sei ebenfalls angegriffen worden. Er machte geistesgegenwärtig die Türen auf so dass Passagiere fliehen konnten.