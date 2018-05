Passagierjet landete ohne Bugfahrwerk

Ein saudi-arabischer Passagierjet hat am späten Montagabend eine Sicherheitslandung ohne Bugfahrwerk ohne größere Schwierigkeiten überstanden. Die Maschine der Saudi Arabian Airlines mit 151 Passagieren an Bord war kurz nach dem Start in Medina in Richtung Dhaka wegen technischer Probleme zur Sicherheitslandung nach Jedda umgeleitet worden, berichtete der Sender Al-Arabiya.

Vor der Landung kreiste die Maschine nach diesen Angaben mehrere Stunden über Jedda, um Treibstoff zu verbrauchen. Die Passagiere verließen die beschädigte Maschine über Notrutschen.