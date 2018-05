Rentner verprügelt 9-Jährige mit Gehhilfe

Ein unglaublicher Vorfall ereignete sich am vergangenen Montag in Mülheim an der Ruhr in Nordrhein-Westfalen. Als ein Mädchen auf ihrem Fahrrad an einem Rentner vorbeifuhr, rastete dieser völlig aus. Der 82-Jährige soll das Kind anschließend mit seiner Gehhilfe geschlagen und angeschrien haben. Das berichtet unter anderem „stern.de“.

Grund für seinen Ausraster soll das Verletzen des Fahrverbots in der Fußgängerzone gewesen sein. Anwesende Beamte riefen der 9-Jährigen einen Krankenwagen. Das Mädchen klagte nach der Attacke über Schmerzen.

Dem Rentner ist nun ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung anhängig.