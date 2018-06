Stürzt Anwalt Trump mit Skandal-Tapes?

Gerade tobt der Sturm der Entrüstung wegen der Hardline-Politik gegen Migranten durch US-Präsidenten Donald Trump – da braut sich gleich der nächste Sturm zusammen.

Und die Schlüsselfigur ist neuerlich Ex-Anwalt Michael Cohen. Trumps früherer Kettenhund war zuletzt wegen des Schweigegeldes an die mutmaßliche Trump-Sexpartnerin, Pornostar Stormy Daniels, in die Schlagzeilen und ins Visier der Staatsanwälte in New York geraten.

Jetzt könnte er – in einer dramatischen Wende – über die dunkelsten Geheimnisse des Präsidenten auspacken. Und das im TV.

Cohen kooperiert mit Filmstar Tom Arnold, der für “Vice News” eine hochbrisante Dokumentation produziert. Der Kronzeuge darin: Michael Cohen.

Arnold postete gerade ein Selfie mit Cohen, als er die Sendung erstmals bewarb. Was wie ein gelungener PR-Stunt aussieht, könnte für Trump tatsächlich gefährlich werden: “Der Typ hat alle Tapes”, erklärte Arnold im Sender NBC: “Der hat alles”.

Gemeinsam wollten sie jetzt den Präsidenten zu Fall bringen, sagt der Hollywood-Star, der früher Filme auch mit Arnold Schwarzenegger drehte.

Ominös heißt die kommende Dokumentation: “Die Jagd nach den Trump-Tapes”.

Arnold behauptet, dass sich Cohen mies behandelt und fallengelassen fühlt von seinem Ex-Boss – und auspacken wolle.

Das könnte er an zwei Fronten tun:

Als Kronzeuge der Ankläger in New York, die wegen der Schweigegeld-Zahlungen an mutmaßliche, ehemalige Trump-Mätressen ermitteln.

Oder, wie sich jetzt herausstellt: Als Top-Informant für Arnolds TV-Produktion…

Wie gefährlich Trump Tonband-Aufnahmen werden können, zeigte sich im Wahlkampf-Finale, als er über die “Access Hollywood”-Tapes mit Kommentaren über sexuellen Missbrauch fast gestolpert war. Es gab in der Vergangenheit auch weitere Skandale um geheime Mitschnitte, darunter angeblich sexistische Bemerkungen bei Missen-Wettbewerben oder rassistische Töne beim Dreh der TV-Show “The Apprentice”.

Dass sich Arnold, ein deklarierter Trump-Hasser, und der Mann, der alles über Trump weiß, zusammentun, muss den Präsidenten hochnervös machen.