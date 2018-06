Susannas Mörder mit umfassender Aussage

Der Tatverdächtige im Mordfall Susanna, Ali Bashar, ist am Sonntagnachmittag einer Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Wiesbaden vorgeführt worden. Dem 20-Jährigen sollte der Haftbefehl wegen Mordes eröffnet werden.



Der Mann war Samstagabend aus dem irakischen Erbil, wohin er sich mit seiner Familie abgesetzt hatte, nach Deutschland zurückgeflogen worden. Er wird verdächtigt, die 14-jährige Susanna aus Mainz vergewaltigt und getötet zu haben. Das Mädchen war vor mehr als zwei Wochen als vermisst gemeldet und am Mittwoch in Wiesbaden tot aufgefunden worden. Gegenüber irakischen Polizeikräften soll der Verdächtige den Mord gestanden haben.

© Privat, Polizei

Umfassende Aussage

Wie deutsche Medien unter Berufung auf die Nachrichtenagentur dpa berichten, habe der Iraker bei der Vernehmung durch eine Amtsrichterin, die über die Untersuchungshaft entscheiden sollte, umfassend ausgesagt. Details zur Einvernahme wurden derzeit nicht bekanntgegeben.



Bereits nach seiner Ankunft in Frankfurt wurde der mutmaßliche Mörder Samstagabend stundenlang verhört, berichtet BILD. Der Termin bei der Haftrichterin am Sonntag, bei dem auch ein Dolmetscher hinzugezogen wurde, fand an einem unnatürlichen Ort statt: Die Amtsrichterin kam zu Ali Bashar ins Polizeipräsidium Wiesbaden - laut der Zeitung aus Sicherheitsgründen. Normalerweise werden Straftäter dazu ins Gericht gebracht.