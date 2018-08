Wieder Airport-Chaos: Sperre wegen Sex-Spielzeug

Berlin. Hypernervös ist derzeit die Situation auf den Airports. In Berlin-Schönefeld heulte der Alarm auf, nachdem in einem Koffer ein verdächtiger Gegenstand gefunden wurde. Sofort sperrten die Securitys einen großen Teil des Airports, auch viele Check-in-Schalter. Schuld am Alarm war ein Sex-Spielzeug, das im Röntgengerät wohl wie eine gefährliche Waffe aussah. Die Meldungen häufen sich. Die Auswirkungen sind global: Verschobene Reisen, verpasste Anschluss-Flüge, Flugplan-Chaos.

Keine Checks. Erst am Dienstag waren 60 Flüge und 13.000 Passagiere betroffen, als in Frankfurt eine französische Familie durch die Kontrollen rutschte, obwohl der Sprengstofftest anschlug. Ein weiterer Fall sorgte Ende Juli für Schlagzeilen: Eine Frau gelangte in München ohne Kontrolle in den Security-Bereich. 300 Flüge fielen aus.