Digitalisierung stärkt heimisches Handwerk nachhaltig

Digitalisierung für Österreich.

In Österreich besteht im Handwerk und Gewerbe erheblicher Nachholbedarf bei der Digitalisierung – die „Das haben wir immer schon so gemacht“-Mentalität verhindert Innovation und Fortschritt. Wir sehen bei SOLUTO die Digitalisierung aber als große Chance. Um bis 2029 die Marktführerschaft in Österreich zu erreichen, investieren wir in eine digitale Zukunft. Dabei setzen wir auf Innovation, Orientierung und Entwicklung entlang der Customer Journey. Wir wollen die Effizienz und Qualität unserer Arbeit sowie die Kundenzufriedenheit steigern. Der richtige Umgang mit der Digitalisierung stärkt das heimische Handwerk nachhaltig und bringt Österreich wieder zu den Digitalisierungs-Spitzenreitern.

Ing. Martin Zagler, MSc, SOLUTO Inhaber, Geschäftsführer und Franchise Manager