Ein klimagerechtes Österreich der Zukunft!

Wir haben in Österreich noch ganz viel Potential für den Ausbau erneuerbarer Energien!

Im Österreich der Zukunft sollen so viele bereits versiegelte Flächen wie möglich für PV‑Panele genutzt und Windenergie weiter ausgebaut werden! Das hilft nicht nur dem Klima, sondern macht uns unabhängig von Stromimporten und hohen Energiepreisen. Gleichzeitig muss der öffentliche Verkehr gefördert und leistbarer gemacht werden, statt weiter an Straßenbauprojekten festzuhalten. Mit erneuerbarer Energie, guter öffentlicher Anbindung, auch am Land, und konsequenten Klimaschutzmaßnahmen wird Österreich nicht nur lebenswerter für alle Bürger:innen, sondern auch europaweit zum Vorreiter!

Hannah Keller, GLOBAL 2000 Klima- und Energiesprecherin