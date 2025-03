Feinkost mit Mission

Retten statt Verschwenden.

Alles begann mit einem Aha-Moment: Während ihres Studiums in England entdeckte Unverschwendet-Mitgründerin und CEO Cornelia Diesenreiter, wie viele genießbare Lebensmittel im Müll landeten – eine Erkenntnis, die sie nicht mehr losließ. Zurück in Österreich gründete sie 2015 gemeinsam mit ihrem Bruder Andreas „Unverschwendet“. Was als kleine Initiative begann – mit Obst aus Privatgärten und eigener Küche –, wuchs rasant. 2016 folgte die GmbH. Heute kümmert sich das 20-köpfige Team der Pionier:innen der Lebensmittelrettung darum, dass Überschüssiges gerettet und in köstliche Feinkost verwandelt wird. Perfekt zum Genießen, Verschenken oder für Unternehmen im individuellen Design.

Mag. Andreas Diesenreiter und Dipl.-Ing.in Cornelia Diesenreiter, MDes, LLB. oec., Gründer:in und Geschäftsführung Unverschwendet