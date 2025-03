Jedes Kind braucht Halt in Krisenzeiten

Kinder stärken, Zukunft sichern.

Jedes Kind in Österreich hat das Recht auf Unterstützung in familiären Umbruchsituationen. RAINBOWS setzt sich dafür ein, dass Kinder nach Trennung, Scheidung oder dem Tod eines geliebten Menschen nicht alleine bleiben, sondern professionelle Begleitung erhalten. Unsere Vision: Flächendeckende, leistbare Unterstützungsangebote, mehr Sensibilisierung und eine Gesellschaft, die Kinder in schwierigen Zeiten stärkt. Durch präventive Maßnahmen schaffen wir eine Zukunft, in der jedes Kind trotz Krisen Hoffnung und Halt findet und gestärkt in die Zukunft gehen kann.

Mag. Dagmar Bojdunyk-Rack, Geschäftsführerin RAINBOWS-Österreich gem. GmbH