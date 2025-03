Luftfahrt nachhaltig weiterentwickeln 

Menschen reisen gerne mit dem Flugzeug, und das wird auch in Zukunft so sein.

Der Flugverkehr nimmt weiter zu, und dieses Wachstum soll möglichst im Sinne der Nachhaltigkeit erfolgen. Austro Control verfolgt daher die gesamthafte Betrachtung eines Fluges von gate to gate. Die Idee ist, vom richtigen Zeitpunkt für das Anlassen der Triebwerke über einen kontinuierlichen Steigflug beim Start und eine direkte Routenführung ohne Umwege in der Luft bis hin zur Landung im kontinuierlichen Sinkflug den Flug so umweltschonend wie möglich zu führen. Das reduziert Emissionen. Bei der Entwicklung entsprechender Flugverfahren ist Austro Control Pionier und leistet bereits einen wichtigen Beitrag.

Elisabeth Landsteiner und Philipp Piber, Geschäftsführung Austro Control