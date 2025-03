Schluss mit Frauenarmut!

Faire Löhne statt Applaus.

Armut in Österreich trifft vor allem Frauen – Alleinerziehende, in schlecht bezahlten Jobs oder im Alter. Sie arbeiten hart, kümmern sich um ihre Kinder, pflegen Angehörige, und trotzdem reicht ihr Einkommen oft nicht zum Leben. Das muss sich ändern. Jetzt! Frauen brauchen faire Löhne in allen Branchen, sichere Pensionen statt Altersarmut und eine verlässliche und qualitativ hochwertige Kinderbetreuung. Care-Arbeit muss endlich gerecht verteilt werden. Österreich ohne Frauenarmut ist möglich – mit mutigen Entscheidungen, fairen Chancen und einem klaren JA zu Geschlechtergerechtigkeit!

Nora Tödtling-Musenbichler, Präsidentin Caritas Österreich