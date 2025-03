Vossen mit regionaler Produktion

Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit seit 100 Jahren.

Vossen feiert 100 Jahre und ist Europas Experte am Frottiermarkt, wenn es um hochqualitative, flauschige, farbenfrohe und vor allem nachhaltig produzierte Handtücher und Frottierwaren geht. Die Produktion im Burgenland ist ein klares Bekenntnis zu Qualität „Made in Austria“. Das Know-how und die Leidenschaft der rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen Vossen zu dem, was es heute ist. Alle Kollektionen zeichnen sich nicht nur durch ihre ästhetische Vielfalt aus, sondern auch durch den hohen Qualitätsanspruch. Nachhaltigkeit ist für Vossen keine einmalige Maßnahme, sondern ein kontinuierlicher Prozess.

Michael Unger und Marco Talasz, Geschäftsführer Vossen Österreich