Wir fahren multimodal und klimaschonend in die Zukunft

Ohne Mobilität gibt es weder eine persönliche noch eine wirtschaftliche Versorgungssicherheit.

Entscheidend ist, dass diese Mobilität verkehrsträgerübergreifend und nachhaltig stattfinden kann. Dafür ist es erforderlich, über den Tellerrand zu denken und zu handeln, wie zum Beispiel bei der Verknüpfung von Autobahnen mit dem öffentlichen Busverkehr. Das Pilotprojekt „Bushaltestelle Gleisdorf“, bei dem man künftig direkt an der Autobahn in den ÖV umsteigen kann, ist gerade in Umsetzung. Ein weiterer Aspekt der Mobilitätswende beinhaltet die Elektrifizierung des motorisierten Individualverkehrs. Dafür braucht es ein gut ausgebautes E-Ladenetz auf den Autobahnen.

Hartwig Hufnagl, Vorstand ASFINAG