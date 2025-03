„Wir müssen in Kinder und Jugendliche investieren!“

Leider gibt es keine Impfung gegen Lebenskrisen.

Aber wir können Kinder und ihre Familien stärken und sie in schwierigen Situationen unterstützen. Die vielversprechendste Methode dafür: Prävention! Anstatt mit teuren Folgen umzugehen, müssen wir in Kinder und Jugendliche investieren. Das bedeutet, ihre Bedürfnisse in Gesundheits-, Bildungs- und Sozialpolitik in den Mittelpunkt zu stellen, inklusive der nötigen Budgets dafür. Kinder und ihre Familien zu stärken, zahlt sich aus! Es ist eine Investition in das gesunde Aufwachsen der nächsten Generation und somit gleichzeitig eine Investition in unser aller Zukunft.

Christian Rudisch, Geschäftsleiter bei SOS-Kinderdorf