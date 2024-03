Bayern und Dortmund im "Klassiker" als Jäger

Zum insgesamt 135. Mal trifft Borussia Dortmund am Samstag im deutschen Klassiker auf Bayern München. Während es in den letzten Jahren stets um die Vorentscheidung im Titelkampf gegangen ist, sind die Vorzeichen heuer anders.

Borussia Dortmund gastiert am Samstag (ab 18.30 Uhr im Sport24-LIVETICKER) beim deutschen Rekordmeister Bayern München in der Allianz Arena. Es ist das Spiel, das in Deutschland wohl am meisten polarisiert. In den letzten Jahren war es meist das Duell Erster gegen Zweiter. Heuer empfängt der hinter den eigenen Erwartungen hinterherlaufende Tabellenzweite aus München, den Tabellenvierten aus Dortmund, der um einen Platz in der Königsklasse noch zittern muss.

Zehn Punkte liegen die Bayern, die unter anderem ohne Kapitän und Stamm-Goalie Manuel Neuer auskommen müssen hinter Tabellenführer Leverkusen. Bei acht verbleibenden Spielen braucht die Tuchel-Elf schon ein Titel-Wunder. Zumindest die Formkurve zeigt seit März wieder steil nach oben. Während man im Februar mehrfach patzte gab es in den letzten drei Spielen ebensoviele Siege. Tordifferenz: 16:3.

Dortmund 2024 noch unbesiegt

Die Borussen konnten im aktuellen Kalenderjahr noch kein einziges Mal bezwungen werden, sind allerdings mit Unentschieden gegen Heidenheim und Wolfsburg, sowie mehreren Zittersiegen von konstanten Leistungen weit entfernt. In der Tabelle liegt man derzeit am letzten Platz, der für eine Champions-League-Qualifikation genügen würde. Jedoch lauert RB Leipzig nur einen Punkt dahinter.

Noch dazu hat man gegen die Bayern in der Liga eine Horror-Serie. Seit dem 3:2-Sieg am 10. November 2018 konnte man in der Meisterschaft nur noch einen Punkt gegen den ewigen Rivalen holen. Auch deshalb sind die Hausherren im Liga-Hit der klare Favorit (hier die Wettquoten zum Spiel). Der letzte Sieg bewerbsübergreifend ist fast schon genau so lange her. Am 3. August 2019 gab es im Supercup den letzten Sieg.

Der letzte Liga-Sieg in München ist noch länger her. Am 12. April 2014, also fast genau vor zehn Jahren, konnte man unter der Regie von Kult-Coach Jürgen Klopp den Rivalen mit 0:3 vor den eigenen Fans bezwingen. Seitdem gab es aber an der Isar nichts zu holen. Doch während die Bayern in all den Jahren am Ende die Meisterschaft holten, sind die Anzeichen heuer anders. Grund genug für die Dortmunder sich doch noch Hoffnung auf ein ende der Durststrecke zu machen.