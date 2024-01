Inter will Tabellenführung übernehmen

Fiorentina lädt den frisch gebackenen Supercoppa-Sieger Inter Mailand am Sonntag (20.45 Uhr) in die Toskana ein.

Inter Mailand befindet sich kurz nach seinem Triumph in der seltenen Lage, als Zweiter in das Serie-A-Wochenende zu gehen, einen Punkt hinter Juventus. Die Mannschaft von Simone Inzaghi hat noch ein Spiel gegen den Tabellenführer vor sich, da Inter letztes Wochenende in Saudi-Arabien damit beschäftigt war, Lazio im Halbfinale mit 3:0 zu besiegen, gefolgt von einem 1:0-Sieg über Napoli.

Rennen um Scudetto

Der Fokus richtet sich nun wieder auf das Scudetto-Rennen, bei dem die "Nerazzurri" am Sonntag auf den Tabellenvierten treffen. Zu erwarten ist ein unterhaltsames Duell, das häufig viele Tore hervorbringt. In der letzten Partie der beiden Mannschaften schien Gastgeber Fiorentina einen Punkt gerettet zu haben, als Luka Jovic in der 90. Minute das 3:3 erzielte. Doch in der Nachspielzeit brachte Henrikh Mkhitaryan das heimische Publikum mit einem späten Siegtreffer zum Schweigen.

Revanche

Die Schwarz-Blauen brachen auch im Finale der Coppa Italia vergangene Saison die Herzen der Fiorentiner, als Lautaro Martinez zwei Tore erzielte, nachdem sein argentinischer Teamkollege Nicolas Gonzalez die Fiorentina früh in Führung gebracht hatte.

Martinez erzielte das einzige Tor im Supercoppa-Finale und hat in 18 Spielen der Serie A 18 Tore erzielt, während Gonzalez die letzten fünf Ligaspiele wegen einer Oberschenkelverletzung verpasste, aber dieses Wochenende voraussichtlich auf die Bank der Fiorentina zurückkehren wird.