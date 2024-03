Ofner-Bezwinger De Minaur greift gegen Ruud nach 8. Karrieretitel

Alexander de Minaur fordert im Finale von Acapulco Casper Ruud.

Am Donnerstag war für Österreichs besten Tennis-Spieler, Sebastian Ofner, im Achtelfinale des ATP 500 in Acapulco Endstation gegen den Australier Alexander de Minaur. In der Nacht auf Sonntag (4 Uhr) steht die aktuelle Nummer 9 der Welt im Finale des Turniers in Mexiko und trifft dort auf den Norweger Casper Ruud.

Die beiden stehen sich zum zweiten Mal auf der ATP-Tour gegenüber. Vor fünf Jahren setzte sich der Australier bei den Next Gen ATP Finals klar gegen Ruud durch. Doch seitdem verliefen die Karrieren in unterschiedliche Richtungen. Der 25-jährige Ruud war bereits die Nummer 2 der Welt, ist aber mittlerweile nach durchwachsenen Leistungen im vergangenen Jahr auf Platz 11 abgerutscht.

De Minaur hingegen, tritt als aktuelle Nummer 9 der Weltrangliste mit seinem persönlichen Karrierehöchstwert an. Obendrein dürfte der ebenfalls 25-Jährige sich beim Hartplatzturnier in Mexiko pudelwohl fühlen. Im Vorjahr konnte er im Finale seinen siebenten Karrieretitel feiern, heute soll Nummer acht folgen.