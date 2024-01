Real Madrid gastiert auf Gran Canaria

Die UD Las Palmas empfängt morgen um 16.15 Uhr die "Königlichen". Real musste nur einen der letzten sieben Gastauftritten auf der kanarischen Insel mit einer Niederlage abschreiben (5S, 1U).

Real Madrid ist neben Girona aktuell das auswärtsstärkste Team der Liga. Mit 16 Siegen in 20 Spielen liegen die "Los Blancos" mit 51 Zählern nur knapp hinter der Tabellen-Spitze. Jedoch hat Girona bereits eine Partie mehr gespielt, somit könnte die Mannschaft um Torjäger Bellingham die Führung übernehmen. Die Supercopa sicherten sich die "Königlichen" mit einem klaren Final-Triumph gegen Barcelona (4:1). Lediglich in der spanischen Copa del Rey schieden sie gegen Atlético Madrid (2:4 n.V.) aus.

Klarer Favorit

Die Wettanbieter fahren am Drei-Weg-Markt eine klare Linie und lassen kaum Zweifel an der Favoritenrolle der Gäste aus Madrid. Der Auswärtssieg wird mit einer durchschnittlichen Quote in Höhe von 1,45 bewertet. Tipp-Freunde, die entgegen der bisherigen Statistik wetten wollen und somit die Gastgeber favorisieren, haben die Chance sich das 6,4-fache zu sichern.

Gastgeber aus Gran Canaria

Las Palmas schaffte nach dem Abstieg 2018 in der vergangenen Saison den erfolgreichen Wiederaufstieg. Mit einem 70 Millionen Euro Kader-Marktwert mangelt es dem Team zwar an hochkarätigen Spielern, dennoch rangiert die Elf von Trainer García Pimienta derzeit mit 31 Punkte auf Platz 8. Auf heimischem Boden ist aber noch Luft nach oben. Nur eines der letzten drei Heimspiele wurde siegreich gestaltet. Dem 3:0-Sieg gegen Villarreal, steht auf der anderen Seite eine Niederlage gegen Barcelona (1:2) und ein Remis mit Cadiz (1:1) gegenüber.