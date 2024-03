Titelverteidiger Alcaraz legt gegen Arnaldi los

Am Freitag beginnt Superstar Carlos Alcaraz in Indian Wells die Mission Titelverteidigung.

Zum Auftakt des ATP 1000 südlich von Los Angeles wartet auf die ehemalige Nummer 1 der Tenniswelt, Carlos Alcaraz eine Pflichtaufgabe. Gegen den Italiener Matteo Arnald (ATP 40) muss der Spanier unbedingt gewinnen.

Das bisher einzige Duell der beiden fand ebenfalls auf amerikanischen Boden statt, allerdings in New York bei den vergangenen US Open. Damals setzte sich der Spanier klar in drei Sätzen gegen den Italiener durch.

Alcaraz auf Djoker-Jagd

Vor allem mit Blick auf die Weltrangliste ist die Titelverteidigung für den 20-Jährigen enorm wichtig. Denn während Djokovic im Vorjahr bei dem Masters nicht am Start war und sich in an der Spitze weiter absetzen kann, muss der Spanier die vollen 1.000 Punkte verteidigen und kann sich seinem Kontrahenten nicht nähern.

Umso wichtiger ist ein Sieg gegen Arnaldi, denn nur so kann er Selbstvertrauen für die kommenden, um vieles härteren Aufgaben in den USA tanken.