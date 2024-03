Vegas Golden Knights müssen gegen Vancouver Canucks punkten

Der amtierende NHL-Champion, die Vegas Golden Knights stecken in einer Mini-Krise, ausgerechnet gegen die Vancouver Canucks soll die Wende her.

Mit Platz 4 in der Pacific Division verlor Vegas zuletzt den Anschluss an die Top-Teams. In der Nacht auf Freitag (4 Uhr) müssen sie gegen das Spitzenteam aus Vancouver unbedingt wieder punkten.

+++ Alle Eishockey-Wetten auf www.admiral.at finden Sie HIER +++



Der Titelverteidiger verlor die letzten drei Spiele teils deutlich und liegt bereits 14 Punkte hinter dem Tabellenführer der Gruppe aus Kanada. Immerhin: Mit einem Sieg könnte man an den drittplatzierten LA Kings wieder vorbeiziehen. Ganz anders ist die Gemütslage beim Gegner. Nach zwei knappen Siegen zuletzt reist man mit breiter Brust in die Wüste von Nevada.

Doch die Canucks sind gewarnt. Sie gehen aus einem bestimmten Grund als leichter Außenseiter in die Partie. (Hier die Quoten zum Spiel auf www.admiral.at) Denn die letzten vier direkten Duelle gingen allesamt verloren, wobei die Ritter aus der "Sin City" immer mindestens vier Tore erzielen konnten.