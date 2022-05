Verrückte Theorie: Möwen sollen außerirdische Spione sein

Geht es nach dem Ufo-Experten Nick Pope, sollen Möwen auf die Erde geschickt worden sein, um Beweise über die Menschheit zu sammeln.

Pope, der die Möwen als Chip-Diebe betitelt, ist der Meinung, dass Möwen tatsächlich außerirdische Spione sein könnten, die auf die Erde geschickt wurden, um die Menschheit auszuspionieren. Geht es nach dem UFO-Experten, so sollen Möwen nicht etwa nur grazile Wesen sein. Dies soll nur eine Tarnung sein. Die Tiere sollen nämlich Daten und Beweise für eine fortgeschrittene außerirdische Rasse sammeln, berichtet der Mirror.

© Getty ×

Pope meint zudem, dass Außerirdische die Vögel möglicherweise dazu benutzen, uns zu beobachten und die Geheimnisse unserer Zivilisation an ihr Mutterschiff im Weltraum zu melden. "Wenn Außerirdische sich in einen lebenden Organismus einhacken und ihn kontrollieren oder eine Drohne konstruieren wollen, die ihn perfekt nachahmt, wäre es am besten, etwas Gewöhnliches und Allgegenwärtiges zu wählen, wie eine Möwe oder eine Stubenfliege. Etwas, dem man normalerweise nicht viel Aufmerksamkeit schenken würde, vielleicht. Wenn Sie also das nächste Mal versuchen, die Fliege zu erschlagen, sollten Sie aufpassen - Sie könnten damit ungewollt einen interstellaren Krieg auslösen!," so der "Fachmann.

© Getty ×

Zudem sei es laut Pope plausibel, dass Außerirdische die Welt hautnah beobachten. "Möwen wären die perfekte Möglichkeit, kristallklare Bilder und Aufnahmen direkt vor unserer Nase zu bekommen", so Pope.