Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Auto
oe24VIP Astro Auto Business Buzz24 Chronik Cooking Digital E-Paper FELLNER! LIVE Games Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Nachhaltiges Österreich Madonna News Newsletter Österreich Politik Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Auto
Audi Q3 Sportback: Flachdach-Crossover in dritter Generation
© Hersteller

Komplettierung

Audi Q3 Sportback: Flachdach-Crossover in dritter Generation

02.09.25, 12:00
Teilen

Die Fortsetzung des Kompakten kommt mit Front- oder mit Allradantrieb. 

Test. Der 3er war 2011 auf den 7er und den 5er gefolgt, womit er die SUV-Baureihen der Ingolstädter nach unten hin abgerundet hatte. 2019 folgte, als modische Variante, eine Coupé-Version namens Sportback. Bei dieser Variante bleibt es auch in der dritten Generation. Ein wenig zeitversetzt zum SUV ist er nun auch startklar.

LxBxH: 4.531 x 1.859 x 1.559 mm, 2.681 mm Radstand.

LxBxH: 4.531 x 1.859 x 1.559 mm, 2.681 mm Radstand.

© Hersteller

Technische Daten

  • Motoren: Benz.-MHEV, -PHEV, Diesel
  • Leistung: 150, 204, 272 PS
  • PHEV-Akku-Kapazität: 25,7 kWh
  • PHEV-E-Reichweite: bis zu 118 km
  • Preis: ab 48.513 €

Laderaum fast gleichauf mit dem SUV: 448 - 1.289 l. 

Laderaum fast gleichauf mit dem SUV: 448 - 1.289 l. 

© Hersteller

Etwas länger ist er geworden, er misst jetzt 4,531 Meter, auch schwerer, er wiegt nun ab 1.635 Kilogramm. Im Antriebs-Programm beibehalten hat Audi den Zweiliter-Diesel mit 150 PS, den Einstieg jedoch markiert jetzt ein 1,5-Liter-Benziner, mild hybridisiert, mit 150 PS. Dazu gesellt sich ein Zweiliter-Otto mit Allradantrieb und 204 PS. Alle Antriebe sind mit 7-stufiger Direktschaltung zusammengespannt.

Auch hier: digitale Bühne, mit 11,9 plus 12,8 Zoll. 

Auch hier: digitale Bühne, mit 11,9 plus 12,8 Zoll. 

© Hersteller

Systemleistungs-Star ist ein Plug-In-Hybrid, eine Kooperation zwischen 1,5-Liter-Benziner und E-Aggregat sowie einem 25.8-kWh-Akku, frontgetrieben und mit 6-gängigem Doppelkupplungsgetriebe kombiniert. Damit sollten sich bis zu 118 Kilometer an rein elektrischer Reichweite ausgehen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden