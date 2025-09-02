Audi Q3 Sportback: Flachdach-Crossover in dritter Generation

Die Fortsetzung des Kompakten kommt mit Front- oder mit Allradantrieb.

Test. Der 3er war 2011 auf den 7er und den 5er gefolgt, womit er die SUV-Baureihen der Ingolstädter nach unten hin abgerundet hatte. 2019 folgte, als modische Variante, eine Coupé-Version namens Sportback. Bei dieser Variante bleibt es auch in der dritten Generation. Ein wenig zeitversetzt zum SUV ist er nun auch startklar.

LxBxH: 4.531 x 1.859 x 1.559 mm, 2.681 mm Radstand. © Hersteller

Technische Daten

Motoren: Benz.-MHEV, -PHEV, Diesel

Leistung: 150, 204, 272 PS

PHEV-Akku-Kapazität: 25,7 kWh

PHEV-E-Reichweite: bis zu 118 km

Preis: ab 48.513 €

Laderaum fast gleichauf mit dem SUV: 448 - 1.289 l. © Hersteller

Etwas länger ist er geworden, er misst jetzt 4,531 Meter, auch schwerer, er wiegt nun ab 1.635 Kilogramm. Im Antriebs-Programm beibehalten hat Audi den Zweiliter-Diesel mit 150 PS, den Einstieg jedoch markiert jetzt ein 1,5-Liter-Benziner, mild hybridisiert, mit 150 PS. Dazu gesellt sich ein Zweiliter-Otto mit Allradantrieb und 204 PS. Alle Antriebe sind mit 7-stufiger Direktschaltung zusammengespannt.

Auch hier: digitale Bühne, mit 11,9 plus 12,8 Zoll. © Hersteller

Systemleistungs-Star ist ein Plug-In-Hybrid, eine Kooperation zwischen 1,5-Liter-Benziner und E-Aggregat sowie einem 25.8-kWh-Akku, frontgetrieben und mit 6-gängigem Doppelkupplungsgetriebe kombiniert. Damit sollten sich bis zu 118 Kilometer an rein elektrischer Reichweite ausgehen.