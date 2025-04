Diese Regeln für Autofahrer gelten ab 15. April

Ab Mitte April gelten wieder andere Regeln.

Am 15. April endet die situative Winterausrüstungspflicht im Straßenverkehr. Mit dem Wechsel auf Sommerreifen kann man sich aber ruhig Zeit lassen: "Wichtiger als das Datum ist die lokale Witterung: Der April ist für seine plötzlichen Wetterumschwünge bekannt, in höheren Lagen kann es in der Früh immer noch sehr kalt werden", sagte ÖAMTC-Reifenexperte Steffan Kerbl am Freitag. Erst bei konstant anhaltenden Temperaturen im zweistelligen Bereich empfiehlt er den Umstieg.

Liegt die Profiltiefe der Winterreifen am Ende der Saison knapp am erlaubten Minimum von vier Millimetern, sollten diese im nächsten Winter nicht mehr zum Einsatz kommen. "Man kann 'alte' Winterreifen auch durchaus noch einige Zeit 'zu Ende fahren' und damit die Sommerreifen schonen. Spätestens bei sommerlichen Temperaturen jenseits der 25 Grad baut der Winterreifen aufgrund der weichen Mischung aber deutlich ab - dann sollten Sommer- oder Ganzjahresreifen aufgezogen werden", erklärte der Techniker des Mobilitätsclubs.

Bei der Verwendung von Ganzjahresreifen erspare man sich das zweimalige Wechseln im Jahr, eventuelle Reifendepotgebühren oder das eigenständige Lagern im Keller. Geeignet seien sie mit Einschränkungen: "Wenn man überwiegend im Flachland oder im urbanen Raum unterwegs ist und selten mit Eis und Schnee konfrontiert wird, sind Ganzjahresreifen durchaus eine Option", meinte der Fachmann.