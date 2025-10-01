Honda Civic: Benzin-Hybrid-Japaner, mit dynamisierter Optik

Der Hybrid-System des e:HEV ist unverändert, ebenso der Frontantrieb.

Vorstellung. Ein Dauergast ist der Civic im Honda-Modellprogramm seit 1972, er vertritt das Kompakt-Segment. Im Verlauf von bisher elf Generationen hat er sich mehrmals diametral verändert, optisch und technisch. Einmal war er sportlich, dann recht bieder - fast ein Van -, dann futuristisch. Zwischenzeitlich gab's einen Kombi (bis 2022).

LxBxH: 4.549 x 1.800 x 1.401 mm, 2.736 mm Radstand. © Hersteller

Technische Daten

Motor: 2,0-l-Benz. & E-Agg.

Leistung: 184 PS/186+315 Nm

Antrieb: Vorderrad

Getriebe: Direktantrieb

Preis: ab 39.590 €

Mehr Prägnanz & Markanz auch heckseitig betrachtet. © Hersteller

Diesel war kein Fremdwort, ist es aber seit dem Wechsel in die aktuelle Karriere-Phase. Das Thema Elektrifizierung steht für den Fronttriebler seit 2021 im Mittelpunkt: Angetrieben wird er von einem Benziner-Hybrid, wobei je nach Modus der Strom-Motor das Haupt-Sagen hat, er bestimmt auch die Systemleistung. Der Verbrenner agiert je nachdem als Generator oder als mit-treibende Kraft.

Zwar zeitgemäß digital, inklusive analogen Reglern. © Hersteller

Das Styling wurde deutlich reduzierter interpretiert, sowohl im Interieur - siehe unter anderem 10,2-Zoll-Fahrerdisplay - als auch am Exterieur. Zweiteres wurde kürzlich nachgeschärft, in Richtung Sportlichkeit. Nebelleuchten sind passé, deren Funktion übernimmt das optimierte LED-Licht.