Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Auto
oe24VIP Astro Auto Business Buzz24 Chronik Cooking Digital E-Paper FELLNER! LIVE Games Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Nachhaltiges Österreich Madonna News Newsletter Österreich Politik Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Auto
Honda Civic: Benzin-Hybrid-Japaner, mit dynamisierter Optik
© Hersteller

Elfte Generation

Honda Civic: Benzin-Hybrid-Japaner, mit dynamisierter Optik

01.10.25, 12:00
Teilen

Der Hybrid-System des e:HEV ist unverändert, ebenso der Frontantrieb. 

Vorstellung. Ein Dauergast ist der Civic im Honda-Modellprogramm seit 1972, er vertritt das Kompakt-Segment. Im Verlauf von bisher elf Generationen hat er sich mehrmals diametral verändert, optisch und technisch. Einmal war er sportlich, dann recht bieder - fast ein Van -, dann futuristisch. Zwischenzeitlich gab's einen Kombi (bis 2022).

LxBxH: 4.549 x 1.800 x 1.401 mm, 2.736 mm Radstand. 

LxBxH: 4.549 x 1.800 x 1.401 mm, 2.736 mm Radstand. 

© Hersteller

Technische Daten

  • Motor: 2,0-l-Benz. & E-Agg.
  • Leistung: 184 PS/186+315 Nm
  • Antrieb: Vorderrad
  • Getriebe: Direktantrieb
  • Preis: ab 39.590 €

Mehr Prägnanz & Markanz auch heckseitig betrachtet. 

Mehr Prägnanz & Markanz auch heckseitig betrachtet. 

© Hersteller

Diesel war kein Fremdwort, ist es aber seit dem Wechsel in die aktuelle Karriere-Phase. Das Thema Elektrifizierung steht für den Fronttriebler seit 2021 im Mittelpunkt: Angetrieben wird er von einem Benziner-Hybrid, wobei je nach Modus der Strom-Motor das Haupt-Sagen hat, er bestimmt auch die Systemleistung. Der Verbrenner agiert je nachdem als Generator oder als mit-treibende Kraft.

Zwar zeitgemäß digital, inklusive analogen Reglern. 

Zwar zeitgemäß digital, inklusive analogen Reglern. 

© Hersteller

Das Styling wurde deutlich reduzierter interpretiert, sowohl im Interieur - siehe unter anderem 10,2-Zoll-Fahrerdisplay - als auch am Exterieur. Zweiteres wurde kürzlich nachgeschärft, in Richtung Sportlichkeit. Nebelleuchten sind passé, deren Funktion übernimmt das optimierte LED-Licht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden