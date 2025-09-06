Alles zu oe24VIP
Honda CR-V: Dreißig Jahre japanische Universal-SUV-Kategorie
© Hersteller

Jubiläum

Honda CR-V: Dreißig Jahre japanische Universal-SUV-Kategorie

06.09.25, 12:00
Mit Generation 6 & einem Concept feiert Honda den runden CR-V-Geburtstag. 

Test. Als plakatives Design-Statement ging der Mittelklasse-SUV in seiner ersten Generation (1996) nicht durch. Kapriolen schlägt die Optik auch in der aktuellen Modell-Phase kaum. Doch das war noch nie die Absicht, vielmehr kam es stets auf die inneren Werte und die Universalität an. Ebenso auf die Emissions- und Verbrauchsseitige Zurückhaltung.

LxBxH: 4.706 x 1.866 x 1674/84 mm, 2.700 mm Radstand. 

© Hersteller

Technische Daten

  • Motoren: FHEV, PHEV, Benz. & E-Agg.
  • Leistung: 184 PS/189 + 335 Nm
  • PHEV-Akku-Kapazität: 17,7 kWh
  • PHEV-E-Reichweite: bis zu 81 km
  • Preis: ab 52.790 €

FHEV/PHEV: 596/588 - 1.651/1.643 l Laderaum-Volumen. 

© Hersteller

Damit hat sich der Japaner weltweit etabliert. Jetzt feiert er sein 30-Jahre-Jubiläum. Seit 2022 ist er ausschließlich ein Teilzeit-Stromer, entweder ein Voll- oder Plug-In-Hybrid, jeweils mit 184 PS Systemleistung. Grundsätzlich ist er frontgetrieben. Den selbstladenden Teilstromer kann man auch mit Allradantrieb ordern.

Trotz Digitalität gibt's zahlreiche analoge Regler. 

© Hersteller

Zum Geburtstag serviert Honda ein Sonder-Konzept namens "Dream Pod". Dahinter steckt ein dezidiert Reise-Abenteuerlicher, mit Camping-Einrichtung, inspiriert von japanischen Kapsel-Hotels. Im Sonder-Honda sind unter anderem zwei Schlafplätze, eine Kochstelle und ein Waschbecken installiert. Motorische Basis dafür ist der Plug-In-Hybrid.

