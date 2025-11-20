Letzte Klebevignette ist ab sofort erhältlich

Seit Donnerstag ist die Klebevignette 2026 in Feuerrot an 6.000 Vertriebsstellen der ASFINAG im In- und Ausland erhältlich.

Es ist die letzte Klebevignette - ab dem 1. Februar 2027 gibt es dann ausschließlich die digitalen Varianten. Für das neue Jahr ist diese bereits seit 4. November verfügbar. Die "alte" Klebevignette in Seegrün ist noch bis 31. Jänner 2026 gültig - mit 1. Februar 2026 muss die neue Vignette geklebt sein oder alternativ die Digitale Vignette vorliegen.

Kundinnen und Kunden können also noch einmal wie gewohnt zwischen Digitaler Vignette und Klebevariante frei wählen. Der Preis ist in beiden Optionen derselbe - 106,80 Euro - genauso die jeweiligen Modelle wie Zehn-Tages, Zwei-Monats- und Jahres-Vignette. Die Ein-Tages-Vignette ist ausschließlich digital erhältlich.

Aber Achtung: Obwohl die Klebevignette in Feuerrot bereits erhältlich ist, beginnt die Gültigkeit erst mit 1. Dezember 2025. Dasselbe gilt auch für die Digitale Vignette 2026. Die Jahres-Vignette ist maximal 14 Monate gültig – also im Fall der Vignette 2026 bis 31. Jänner 2027.