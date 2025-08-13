Lexus RZ300e: Edel-Stromer aus Japan, komfortabel & langatmig

Der erste Voll-Stromer der Tochtermarke von Toyota, mit Frontantrieb.

Test. Das Laute ist Lexus prinzipiell nicht gegeben (sieht man von vereinzelten Supersportlern ab). Leise gibt's vor allem der Elektriker, was vor allem auf die superbe Geräuschdämmung zurückzuführen ist. Die lässt Abroll-, Wind- und sonstige Störgeräusche draußen, wenn man die Fenster dicht geschlossen hat.

LxBxH: 4.910 x 1.895 x 1.635 mm, 2.850 mm Radstand. © Hersteller

Technische Daten

Motoren: 1 E-Aggregat

Leistung: 204 PS/266 Nm

Akku-Kapazität: 71,4 kWh

Reichweite: bis zu 429 km

Preis: ab 56.190 €, Testwagen: 61.490 €

Das Laderaumvolumen beträgt 586 bis zu 1.515 Liter. © Hersteller

Auch kann man piepsende Warngeräusche entweder ganz wegschalten oder ganz leise stellen. Das ist ein entspannungsfördernder Beitrag zur Mühelosigkeit, mit der sich der Strom-Japaner durch den Verkehr dirigieren lässt. Dann braucht er auch wenig bis sehr wenig Strom. Mittlerweile ist der Edel-Elektriker optisch aktualisiert und technisch gestärkt, unter anderem anhand der Zugabe einer stärkeren Batterie mit 77 kWh Kapazität.

Längst schon sind japanische Cockpits europäisch. © Hersteller

Im neuen Modelljahr mutiert der RZ 300e zum - frontgetriebenen - RZ 350e mit 224 PS, der 450e wird zum zweiachsig angetriebenen 500e mit 380 PS, dazu kommt der 550e, mit 408 PS und Allradantrieb. Die höchste Reichweite soll der 350e mit 18-Zoll-Rädern schaffen: 568 Kilometer.