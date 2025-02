× Top Ten: Meistverkaufte Autos in Europa - Rückschlag für Tesla

Rückschlag für Tesla-Chef Elon Musk in Europa: Sogar der VW Golf ist wieder beliebter als seine E-Autos. Hier ist das Ranking des Jahres 2024.

Das in Brandenburg in Deutschland gebaute Tesla Model Y verliert die Topposition im Verkaufsranking. 2024 stürzt der Wagen im Europa-Vergleich ab, im Vorjahr war er noch meist verkauft.

Insgesamt wurden in Europa im Jahr 2024 um 0,9 % mehr Pkw verkauft als 2023. Laut Marktanalysten Jato Dynamics für 28 europäische Länder wurden insgesamt 12.909.741 neue PKW zugelassen. Wie das Manager Magazin berichtet, gibt es außer dem Model Y kein E-Auto in die Top Ten - allerdings sind in den Zahlen für den Peugeot 208 auch rein batterieelektrische Exemplare enthalten.

Zum Tesla-Absturz könnten auch die Eskapaden von Musk beigetragen haben - zuletzt posteten immer mehr Tesla-Fahrer, dass sie sich für ihren Wagen schämen, sie klebten sogar Sticker auf den Wagen: "Bitte nicht zerstören. Ich habe den Wagen vor den Musk-Ausrastern gekauft." Elon Musk machte etwa einen Hitlergruß bei der Trump-Angelobung.

Das Verkaufs-Ranking

© Dacia ×

1. Dacia Sandero – 268.000 Verkäufe (+14 %)

Der günstige Kleinwagen aus Rumänien bleibt unangefochtener Bestseller in Europa. Sein Erfolgsgeheimnis ist der niedrige Einstiegspreis ab 12.400 Euro. In Rumänien selbst ist er allerdings kaum gefragt – dort wurden nur 411 Stück verkauft.

2. Renault Clio – 216.317 Verkäufe (+7 %)

Seit 1990 ist der Clio ein Verkaufsschlager, inzwischen wurden über 15 Millionen Exemplare produziert. Besonders beliebt ist er wegen seines modernen Designs und des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses. Trotz der Konkurrenz durch SUVs hält sich der Kleinwagen weiterhin stark im Markt.

© Hersteller ×

3. Volkswagen Golf – 215.715 Verkäufe (+17 %)

Der Golf feierte 2024 seinen 50. Geburtstag – und beschenkte sich mit steigenden Verkaufszahlen. Fast die Hälfte aller verkauften Golf-Modelle gingen nach Deutschland. Trotz des wachsenden SUV-Trends bleibt der Kompaktwagen ein Dauerbrenner.

4. Tesla Model Y – 209.214 Verkäufe (-17 %)

Nach seinem Rekordjahr 2023 musste Teslas Elektro-SUV einen deutlichen Rückgang hinnehmen. Während Elektroautos insgesamt weniger gefragt sind, verlor das Model Y besonders stark. In den USA und China hält sich das Modell jedoch weiterhin gut.

5. Volkswagen T-Roc – 202.804 Verkäufe (-1 %)

Das Kompakt-SUV aus Portugal bleibt eines der beliebtesten Modelle von VW, trotz leichtem Verkaufsrückgang. Besonders in Deutschland ist der T-Roc gefragt, wo er regelmäßig die SUV-Bestsellerliste anführt. Im Vergleich zu anderen VW-Modellen schnitt er jedoch schwächer ab.

6. Peugeot 208 – 199.909 Verkäufe

Der französische Kleinwagen überzeugt mit stilvollem Design und moderner Technik. Rund 18 % der verkauften Modelle waren vollelektrisch, was den 208 zu einem wichtigen Player im E-Markt macht. Vor allem in Frankreich ist das Modell ein Bestseller.

7. Toyota Yaris Cross – 194.006 Verkäufe (+10 %)

Das kompakte Hybrid-SUV konnte 2024 seine Verkäufe erneut steigern. Vor allem die Kombination aus sparsamem Antrieb und praktischer Größe macht es bei Käufern beliebt. Zusammen mit dem normalen Yaris wäre der Yaris Cross der meistverkaufte Toyota in Europa.

8. Škoda Octavia – 180.607 Verkäufe (+12 %)

Die beliebte Limousine aus Tschechien verzeichnete ein solides Wachstum. Besonders als Firmenwagen ist der Octavia gefragt, da er viel Platz und moderne Technik bietet. Trotz wachsender SUV-Konkurrenz behauptet er sich stark.

9. Dacia Duster – 175.213 Verkäufe (+13 %)

Das erschwingliche SUV-Modell bleibt ein Bestseller in Europa. Besonders in wirtschaftlich unsicheren Zeiten entscheiden sich viele Käufer für den günstigen, aber robusten Duster. Seine einfache Technik und Geländetauglichkeit sind weitere Pluspunkte.

10. Toyota Yaris – 174.042 Verkäufe

Der Hybrid-Kleinwagen profitiert vom wachsenden Interesse an elektrifizierten Fahrzeugen. Sein niedriger Verbrauch macht ihn besonders für Stadtfahrer attraktiv. Trotz der starken Konkurrenz bleibt der Yaris einer der meistverkauften Kleinwagen Europas.

Fazit

Preiswerte und bewährte Modelle dominieren den Markt, während Elektroautos erste Rückschläge hinnehmen. SUVs bleiben beliebt, doch auch klassische Kleinwagen wie der Clio und der Yaris behaupten sich weiterhin.