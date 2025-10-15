Alles zu oe24VIP
Mercedes-Benz Marco Polo Horizon: Praktisches und Nützliches unter einem Dach
V-Klasse

Mercedes-Benz Marco Polo Horizon: Praktisches und Nützliches unter einem Dach

15.10.25, 12:00
Allrounder für den Alltag genauso wie für Freizeit & Reise. 

Stuttgart. Die Dualität zwischen Vito und V-Klasse eröffnet ein breites Spektrum an Möglichkeiten, die Grundwidmung des Nützlings und der Van-Version einmal beiseite gelassen, abgesehen davon, dass jede der beiden Sparten von einem teils eigenständigen und maßgeschneiderten Motorenprogramm angetrieben werden.

Kraftvolle Präsenz mit markanter Front – der überarbeitete Mercedes-Benz Marco Polo Horizon verbindet Eleganz mit Funktionalität. 

Technische Daten

  • Motor: 2,0-Liter Turbodiesel
  • Antrieb: Heckantrieb
  • Getriebe: 9-Gang-Automatik
  • Besonderheiten: Aufstelldach mit Liege serienmäßig
  • Preis (Basis): ab 84.969 €

Variabler Stauraum und klare Linien – das Heck des Marco Polo Horizon unterstreicht seinen Allround-Charakter. 

Eine der Nutzungsmöglichkeiten ist das Thema Reisemobil, wobei die V-Klasse vom Vito profitiert. Ganz frisch ist die face- und technikgeliftete Marco Polo-Variante namens Horizon, ein Allrounder, der sowohl im Alltag als auch in der Freizeit eingesetzt werden kann. Seine Vielseitigkeit besteht unter anderem darin, dass er entweder mit sieben Sitzen oder mit fünf Liegeplätzen konfigurierbar ist.

Modernes, komfortables Cockpit mit digitaler Instrumentierung und intuitiver Bedienung für entspanntes Reisen. 

Preislich startet der Stuttgarter bei 84.969 Euro. Antrieb ist ein 2,0-Liter-Turbodiesel mit 163 oder 190 oder 237 PS, grundsätzlich heckgetrieben und jeweils mit einer neunstufigen Automatik kombiniert. Das Aufstelldach samt Liege gehört zur Serienausstattung. Dazu können jede Menge Extras kommen.

