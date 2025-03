Mini Cabrio: Open-Air-Cityflitzer in neuer Generation

Die neue Generation bleibt unter vier Metern und hat 163, 204 oder 231 PS.

Vorstellung. Mini stellt sich auf allen Ebenen neu auf. Das betrifft nicht nur die Elektriker, sondern auch die Verbrenner. In der Folge des Drei- und Fünftürers nimmt jetzt das Cabrio den Karriere-Faden wieder auf. Geblieben ist es bei der handlichen Kürze von unter vier Metern. An Varianten offeriert die BMW-Tochter die Versionen C, S und JCW.

Aufmachbarer Benziner: selten gewordene Spezies. © Hersteller ×

Technische Daten

Motor: 2,0-l-R4-Turbobenz.

Leistung: 163, 204, 231 PS

Antrieb: Vorderrad

Getriebe: 7 G DCT

Preis: ab 34.980 Euro

LxBxH: 3.879 x 1.744 x 1.431 mm, 2.495 mm Radstand. © Hersteller ×

Alle drei sind von einem Zweiliter-Reihenvierzylinder-Benziner befeuert. Daraus resultieren drei Leistungsabstufungen: 163, 204 und 231 PS, durchwegs an eine siebenstufige Direktschaltung gekoppelt und, wie es Usus ist, frontgetrieben. Das Interieur hat er von seinen Brüdern geerbt, ohne Display hinterm Lenkrad, dafür mit flachteller-großem zentralem Touch-Display.

Rund-Screen, Scheibchen-Head Up-Display optional. © Hersteller ×

Aus dem Optionen-Programm kann man das Informations-Instrumentarium mit einem Head-Up-Display komplettieren, diverse Anzeigen werden auf ein Kunststoff-Scheibchen projiziert. Das Dach öffnet/schließt auf Tastendruck, das funktioniert bis zu einem Tempo von 30 km/h. Der Kofferraum hat 160 bis 215 Liter Volumen.