Nissan Qashqai e-Power: Optimiert, aktualisiert & Verbrauchs-minimiert

Der Hersteller attestiert bis zu 1.200 km Reichweite pro Tankfüllung.

Fahrbericht. Nissan treibt die Antriebs-Elektrifizierung voran. Eines der Beispiele ist der Qashqai, dessen Motorenprogramm auf zwei Benziner-Varianten reduziert wurde: auf einen 1,3-l-R4 mit Mildhybridsystem (140 oder 158 PS, Front- oder Allradantrieb) und einen 1,5-l-R3-Otto mit serieller Vollhybrid-Technologie.

LxBxH: 4.425 x 1.835 x 1.625 mm, 2.665 mm Radstand. © Hersteller

Technische Daten

Motor: FHEV, 1,5-l-R3-Benz., 1 E-Agg,

Leistung: 190 PS/250 + 330 Nm

Getriebe: Direktantrieb

Mix-Verbrauch: 4,5 Liter

Preis: steht noch nicht fest

479 - 1.415 Liter Gepäck derpackt der Kofferraum. © Hersteller

Den hat man als e-Power benannt. Für das Antreiben der Räder sorgt das E-Aggregat, der Verbrenner liefert Energie für die Batterie, die Systemleistung beträgt 190 PS. Nissan hat diesen Antrieb jetzt erneuert. Das System ist nun in eine 5-in-1-Einheit gepackt: Motor, Generator, Wechselrichter, Untersetzungs- und Übersetzungsgetriebe sind eine kompaktere Konstruktion als bisher, die auch leichter ist.

Hoch digitalisiert, dennoch nicht übertechnisiert. © Hersteller

Damit arbeitet der strom-dominierte Teilzeit-Elektriker spürbar geschmeidiger und, nicht zuletzt, akustisch zurückhaltender. Ein gar nicht unwesentlicher Effekt: Der Norm-Mixverbrauch wurde von bisher 5,2 auf 4,5 Liter gesenkt. Der Tank fasst 55 Liter. Damit sollen bis zu 1.200 Kilometer Reichweite möglich sein.