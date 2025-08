Peugeot 5008: Streck-Stromer, auch mit Zweiachs-Antrieb

Der zweiachsige Antrieb bringt dem bis zu 7-plätzigen E-SUV 325 PS ein.

Vorstellung. Allradantrieb ist im Stellantis-Konzern die Ausnahme und nicht die Regel. Das Gros der aktuellen Modelle kommt mit Frontantrieben aus. Nun ist Europa topographisch kaum durchgehend bretteben, auch sind Sommer nicht ganzjährig zu Gast.

LxBxH: 4.791 x 1.895 x 1.694 mm, 2.901 mm Radstand. © Hersteller

Technische Daten

Motoren: 2 E-Aggregate

Leistung: 325 PS/345 + 166 Nm

Akku-Kapazität: 73 kWh

Reichweite: bis zu 465 km

Preis: ab 62.500 € (Launch Edition)

Die Antriebskraft-Zuteilung hängt vom Fahrmodus ab. © Hersteller

Also bekommen einige Typen doch in den Genuss zweier angetriebener Achsen. Einer davon ist die Streck-Variante des im Vorjahr komplett neu aufgestellten 3008: der 5008 mit der prinzipiellen Option auf drei Sitzreihen. Das Allradantriebs-Offert gilt ausschließlich für den Voll-Elektriker. Die Leistung summiert sich angesichts des zusätzlichen E-Aggregats an der Hinterachse auf 325 PS und 511 Nm, demnach lautet die Typenbezeichnung E-5008 Dual-Motor 325 AWD.

Typisches i-Cockpit plus Panorama-Touch-Display. © Hersteller

Implantiert sind vier Fahr-Modi: Eco, Normal, Sport und 4WD. Das Gewicht macht ab 2,4 Tonnen aus. An Reichweite sollen auf Basis des 73-kWh-Akkus bis zu 468 Kilometer möglich sein. Der Beschleunigung setzt die Elektronik bei 180 km/h ein Limit. Bei den österreichischen Händlern soll er demnächst eintreffen.