Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Auto
oe24VIP Astro Auto Business Buzz24 Chronik Cooking Digital E-Paper FELLNER! LIVE Games Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Nachhaltiges Österreich Madonna News Newsletter Österreich Politik Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Auto
Porsche Cayenne Electric: Auf dem Weg in die auch vollelektrische Zukunft
© Hersteller

Neuauflage

Porsche Cayenne Electric: Auf dem Weg in die auch vollelektrische Zukunft

24.10.25, 12:00
Teilen

Zumindest fürs Erste kein Ersatz für den Verbrenner-Zuffenhausener. 

Vorstellung. Unweigerlich erfasst die Vollelektrifizierung auch Porsches Edel-SUV. Es steckt zwar ein gutes Stück Taycan in ihm (technisch betrachtet), doch ist er von der Plattform bis zu den Antrieben komplett neu. Dass man in Zuffenhausen nicht mit Leistung spart, ist Voraussetzung.

Der Markstart ist fürs kommende Jahr angekündigt. 

Der Markstart ist fürs kommende Jahr angekündigt. 

© Hersteller

Technische Daten

  • Motoren: 2 E-Aggregate
  • Leistung: bis zu 1.020 PS
  • Akku-Kapazität: 108 kWh
  • Reichweite: bis zu rund 600 km
  • Preis: steht noch nicht fest

Geräumig, möglich sind bis zu 3,5 Tonnen Anhängelast. 

Geräumig, möglich sind bis zu 3,5 Tonnen Anhängelast. 

© Hersteller

Kolportiert werden bis zu 750 kW Leistung, das sind 1.020 PS, nur unwesentlich weniger als besagter Taycan in der Turbo GT-Version mit Weissach-Paket (1.034 PS Peak-Leistung). Schnelles Laden ist ebenso ein großes Thema, es sollen, DC, bis zu 400 kW Leistung sein, um den vermutlich kapazitiv 108 kWh starken Akku zu laden.

Digitaler als zuvor, doch unveränderte Porsche-Logik. 

Digitaler als zuvor, doch unveränderte Porsche-Logik. 

© Hersteller

Das soll gut sein für 600 und mehr Kilometer Reichweite. Von Grund auf neu ist das Cockpit, als Vorbote der nächsten Instrumentierungs-Generation. Es besteht aus OLED-Displays, die Info-Anzeige mit 14,25 Zoll, der Infotainment-Screen mit 14,9 Zoll. Dazu kommen kann ein großflächiges Head-Up-Display und ein Beifahrer-Bildschirm mit 14,9 Zoll. Final getestet wird der E-Cayenne gerade virtuell und reell.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden