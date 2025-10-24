Porsche Cayenne Electric: Auf dem Weg in die auch vollelektrische Zukunft

Zumindest fürs Erste kein Ersatz für den Verbrenner-Zuffenhausener.

Vorstellung. Unweigerlich erfasst die Vollelektrifizierung auch Porsches Edel-SUV. Es steckt zwar ein gutes Stück Taycan in ihm (technisch betrachtet), doch ist er von der Plattform bis zu den Antrieben komplett neu. Dass man in Zuffenhausen nicht mit Leistung spart, ist Voraussetzung.

Der Markstart ist fürs kommende Jahr angekündigt. © Hersteller

Technische Daten

Motoren: 2 E-Aggregate

Leistung: bis zu 1.020 PS

Akku-Kapazität: 108 kWh

Reichweite: bis zu rund 600 km

Preis: steht noch nicht fest

Geräumig, möglich sind bis zu 3,5 Tonnen Anhängelast. © Hersteller

Kolportiert werden bis zu 750 kW Leistung, das sind 1.020 PS, nur unwesentlich weniger als besagter Taycan in der Turbo GT-Version mit Weissach-Paket (1.034 PS Peak-Leistung). Schnelles Laden ist ebenso ein großes Thema, es sollen, DC, bis zu 400 kW Leistung sein, um den vermutlich kapazitiv 108 kWh starken Akku zu laden.

Digitaler als zuvor, doch unveränderte Porsche-Logik. © Hersteller

Das soll gut sein für 600 und mehr Kilometer Reichweite. Von Grund auf neu ist das Cockpit, als Vorbote der nächsten Instrumentierungs-Generation. Es besteht aus OLED-Displays, die Info-Anzeige mit 14,25 Zoll, der Infotainment-Screen mit 14,9 Zoll. Dazu kommen kann ein großflächiges Head-Up-Display und ein Beifahrer-Bildschirm mit 14,9 Zoll. Final getestet wird der E-Cayenne gerade virtuell und reell.