Renault 4 E-Tech: Subkompakter Praktiker, elektrisch (auf)geladen

Der Strom-Nachfolger des R4 hat 2 Akku-Kapazitäten & 2 Leistungsstufen.

Fahrbericht. Dass der R4 den R5 dimensional um gut 15 Zentimeter in der Länge überholt hat, mag ein wenig irritieren. Sollte es aber nicht. Denn es ist der einstige, millionenfach verkaufte schachtelförmige Kasten zum familiären Monospace mutiert. Während seinem ebenfalls noch nagelneuen Bruder die Rolle des City-Flitzers zugeteilt wurde.

LxBxH: 4.144 x 1.796 x 1.552 mm, 2.624 mm Radstand © Hersteller ×

Technische Daten

Motor: 1 E-Aggregat

Leistung: 120, 150 PS

Akku-Kapazität: 40, 52 kWh

E-Reichweite: bis zu 308, 409 km

Preis: ab 29.390 €

Beachtliches Laderaumvolumen: 420 + 36 - 1.440 l. © Hersteller ×

Dass der eine wie der andere in der neuen Ära vollelektrisch angetrieben ist, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Die technische Basis ist in beiden gleich (auch in der Dynamik-Schwester Alpine A290): 120 oder 150 PS, 40- oder 52-kWh-Akku, jeweils 150 km/h Top-Speed. Der Vierer soll mit der niedrigeren Kapazität bis zu 308 Kilometer weit kommen können, die Reichweite mit stärkerer Batterie beziffert Renault mit bis zu 408 Kilometern.

Die Instrumentierung erinnert nicht an den Ahnen. © Hersteller ×

Bei allem technischen Gleichklang sind die Abstimmung von Fahrwerk und Lenkung spürbar unterschiedlich. Der Fünftür-R4 federt komfortabler, ohne in die Knie zu gehen, das Einlenkverhalten ist weniger zackig, doch unerschütterlich präzise.