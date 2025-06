Renault Austral: Optik- & Technik-Update, neue Elektronik-Details

Aktualisierung auf allen Linien: Kompakt-SUV mit elektrifizierten Benzin-Antrieben, mit 158 oder 199 PS.

Fahrbericht. Zügig voran geht's bei Renault und den Tochtermarken. Mit neuen Modellen - R5 und R4 E-Tech, Alpine A290, Dacia Bigster - und mit dem bestehenden Portfolio. Zur Kur kam schon der Captur, jetzt folgen Espace und Symbioz sowie Austral. Mit Letztgenanntem demonstrierten die Rhombus-Franzosen als Nächstem, was sie unter Phase II verstehen.

Der überarbeitete Renault Austral zeigt im Rahmen der „Phase II“ seine optische Politur – außen wie innen – und überzeugt mit sportlich-komfortablem Fahrwerk. © Hersteller

Technische Daten

Motoren: 1,333-l-R4-MHEV-, 1,2-l-R3-FHEV-Benz.

Leistung: 158, 199 PS

Antrieb: Vorderrad

Getriebe: CVT, Multimode

Preis: ab 34.990 €

LxBxH: 4.533 x 1.830 x 1.621 mm, 2.667 mm Radstand © Hersteller

Das ist eine Fülle an Optimierungen in Details und Adaptierung hinsichtlich der sich weiterentwickelnden Elektronik. Zum Update des Austral gehört eine optische Politur, außen ebenso wie innen. Dazu kommt akribische Feinarbeit an peripherer Technik, siehe Fahrwerk in Richtung Sportlichkeit bei bleibendem Komfort, siehe Lenkung (optional in den höheren Ausstattungsstufen auch per Hinterrad) bezüglich Präzision und Gefühligkeit, siehe erhöhte Geschmeidigkeit der Antriebsstränge, siehe akribische Geräuschdämmung.

12,3"-Cluster und 9"- respektive 12"-Touchscreen. © Hersteller

Komplettiert ist das Assistenten-Konvolut, ein Gesichtserkennungssystem zwecks individueller Sitz- & Außenspiegeljustierung kann dazugehören.