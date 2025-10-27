Alles zu oe24VIP
Skoda Fabia 130: Sonderedition mit 177 PS zum 130-Jahre-Jubiläum
© Hersteller

Nachfolger des RS

Skoda Fabia 130: Sonderedition mit 177 PS zum 130-Jahre-Jubiläum

27.10.25, 12:00
Der RS der 1. Generation ist Geschichte, der 130er erinnert auch daran. 

Vorstellung. Nostalgie kommt auf, wenn man sich an die ersten Jahre einer der wichtigsten Säulen des tschechischen Modellprogramms erinnert. An den Fabia, speziell in der sportlichen RS-Version. Der war angetrieben von einem 1,9-Liter-Diesel mit Pumpe-Düse-Technik und hatte 130 PS, die sich stets nach mehr angefühlt haben.

LxBxH: 4.108 x 1.780 x 1.444 mm, 2.564 mm Radstand 

© Hersteller

Technische Daten

  • Motor: 1,5-l-R4-Benziner
  • Leistung: 177 PS/250 Nm
  • Antrieb: Vorderrad
  • Getriebe: 7 G DSG
  • Preis: steht noch nicht fest

Kofferraumvolumen bleibt gleich: 380 - 1.190 Liter. 

© Hersteller

Mit den Selbstzündern ist es für den Fabia ja vorbei. Dennoch steckt auch im derzeit Kleinsten des Portfolios die Motorsport-Orientierung von Škoda, selbst mit "nur" 150 PS. Und damit ist an dieser Stelle nicht die Monte Carlo-Version gemeint, sondern die anlässlich des 130-Jahre-Jubiläums editierte Sonderauflage namens Fabia 130.

10-Zoll-Kombiinstrument und 8-Zoll-Touchscreen. 

© Hersteller

Das bedeutet: 177 PS, 15-Millimeter-Fahrwerkstieferlegung und 228 km/h Top-Speed. Damit ist er offiziell der schnellste Fabia aller Zeiten. Obwohl: Ein gut eingefahrener und motorisch optimierter RS konnte das auch, obwohl ihm laut technischen Daten bloß 209 km/h bescheinigt worden waren. Der Marktstart steht noch heuer bevor. Auslieferungen ab Anfang 2026.

