Skoda Vision O: Vorgeschmack auf einen voll stromernden Combi

Die Elektrifizierung nimmt bei den Tschechen neue Formen und Gestalten an.

Vorstellung. Manchmal geht's von außen nach innen. Manchmal aber ist es umgekehrt. So wie bei Škodas Concept für einen künftigen, voll elektrischen und von vorne bis hinten auf Aerodynamik getrimmten Kombi, in Mladá Boleslav traditionell Combi genannt. Vorerst aber heißt er Vision O, und der Chef-Designer der Marke, Oliver Stefani, hat es vom Innenraum ausgehend kreiert.

Länge/Breite/Höhe: 4.850 mal 1.900 mal 1,500 mm. © Hersteller

Technische Daten

Motoren: 1 / 2 E-Aggregat(e)

Leistung: t. b. a.

Akku-Kapazität: t. b. a.

Reichweite: t. b. a.

Preis: steht noch nicht fest

Concept: Lange Motorhaube, gegenläufige Türen © Hersteller

Das inkludiert eine Info-Leiste statt eines Kombiinstruments, bei Škoda wird das "Horizon Display" genannt. Neu ist die Umsetzung des Themas, nicht neu sind die Basis-Eigenschaften: Geräumigkeit, Wohnlichkeit und bekannt umgängliche Fahrdynamik. Das Basis-Kofferraumvolumen macht im Show Car ab 650 und bis zu 1.700 Liter aus.

Info-Leiste statt Display, tief gesetzter Screen. © Hersteller

Die bekannten, unter dem Sammeltitel "Simply Clever"-Details sollen nochmals erweitert werden: unter anderem durch einen voll integrierten Eiskasten. Für den Vortrieb zuständig sind Elektromotoren. Die Elektronik betreffend Konnektivität integriert KI, dazu gehören hoch automatisierte Fahrfunktionen.